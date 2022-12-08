МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Роспотребнадзор подготовил памятку для потребителей при осуществлении онлайн-покупок на маркетплейсах из-за роста жалоб граждан, сообщает пресс-служба ведомства. Российские маркетплейсы подготовились к онлайн-продаже рецептурных лекарств

"В связи с ростом обращений граждан с жалобами на работу маркетплейсов при осуществлении онлайн-покупок, Роспотребнадзор подготовил памятку для потребителей, что делать, если купил некачественную вещь на маркетплейсе. По данным АКИТ, рынок дистанционной торговли вырос в 13 раз за 10 лет с 2012 года, а количество обращений и жалоб в Роспотребнадзор за тот же период выросло в 14 раз", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основными жалобами потребителей являются комиссия за возврат товара, реализация подделок, контрафакта, отсутствие реакции площадки, долгое рассмотрение претензии, манипуляция ценами на доставку.