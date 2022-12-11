Боррель выразил обеспокоенность отказом Турции от антироссийских санкций
Боррель обеспокоен нежеланием Турции присоединяться к антироссийским санкциям
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БЕРЛИН, 11 дек — ПРАЙМ. Торговые отношения Турции и России, а также нежелание Анкары присоединяться к антироссийским санкциям Запада являются причинами для беспокойства в Евросоюзе, сказано в оказавшемся в распоряжении медиагруппы Funke документе под авторством главы евродипломатии Жозепа Борреля.
Боррель отметил, что углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает "повод для большой озабоченности" и также вызывает беспокойство продолжающаяся политика Анкары "не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России".
Согласно документу, Боррель напомнил, что Евросоюз и Турция образуют таможенный союз и таким образом обеспечивают свободное перемещение в том числе товаров "двойного назначения", которые могут использоваться в гражданских и военных целях. И в данном контексте важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных путей, подчеркнул еврокомиссар.
https://1prime.ru/News/20221211/839130698.html
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