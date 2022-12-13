МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Доверие малых компаний в США в ноябре восстановилось. На это указывает отчет Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), опубликованный во вторник. Отчет также показал, что инфляция и дефицит работников остаются основными проблемами для владельцев бизнеса. Американский инвестор предсказал рост напряженности между США и Европой

Индекс оптимизма малого бизнеса в ноябре вырос на 0,6 пункта, до 91,9, в результате увеличения доли компаний, которые ожидают улучшения условий ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев.

Тем не менее, индекс 11-й месяц подряд остается ниже среднего значения за 49 лет в 98. Доля компаний, которые ожидают улучшения условий в течение следующих шести месяцев, выросла по сравнению с октябрем на три пункта, до —43%. В июне она составляла —61%.

О том, что инфляция является наиболее важной проблемой, сообщили 32% владельцев компаний, что на один пункт ниже, чем в октябре, и на 5 пунктов ниже, чем в июле, когда было достигнуто самого высокое значение с 4-го квартала 1979 года. Почти 51% владельцев сообщают о повышении средних отпускных цен, что на один пункт выше, чем в октябре.

Несмотря на устойчивые опасения в отношении инфляции, наблюдаются признаки того, что ценовое давление постепенно снижается, так как агрессивное повышение процентных ставок ФРС ослабляет спрос, а проблема с цепями поставок уменьшается.

Ожидается, что официальные данные во вторник укажут на умеренное замедление роста потребительских цен в ноябре, при этом годовой индикатор инфляции продемонстрирует самые низкие темпы роста почти за год. На это указывает прогноз экономистов, опрошенных Reuters.

Федеральная резервная система, как ожидается, начнет снижать темпы повышения ставок по результатам своего двухдневного заседания, которое завершится в среду. Но так как на рынке труда по-прежнему наблюдается дефицит ресурсов, что способствует повышению заработной платы, центральный банк США, возможно, продолжит повышать ставки в течение некоторого времени.

Почти 44% респондентов сообщают об имеющихся вакансиях, которые трудно заполнить, что на 2 процентных пункта меньше, чем в октябре. Трудность в заполнении вакансий была особенно острой на транспорте, в секторе оптовых продаж и в строительной отрасли.

"Это одна из наиболее серьезных проблем, и ситуация не улучшается, — говорит Уильям Данкелберг, главный экономист NFIB. — Экономика, очевидно, замедляется, но это не отражается на спросе на рабочую силу".