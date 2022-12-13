МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Россияне в ноябре не спешили покупать красную икру, покупок по сравнению с тем же периодом было меньше, но в декабре, перед Новым годом, спрос, скорее всего вырастет, как и цена, следует из экспертных оценок. Рыбаки предложили способ сделать икру доступнее

По данным аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" с более 1,1 миллиона онлайн-касс в РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости, за период с 1 по 20 ноября средний чек при покупке одного килограмма красной икры составлял 4 667 рублей, на 11% выше, чем в тот же период 2021 года. Число покупок при этом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, стало ниже на 41%.

В компании также отметили, что в розничной торговле доля покупок красной икры килограммами встречается редко; чаще всего такой товар берут в упаковках по 150-200 грамм. "В топ-покупок, судя по наименованиям товаров в чеках – икра лосося, горбуши, кеты, форели, нерки, кижуча, чавычи", — сообщили в компании.

При этом в годовом выражении снизились продажи икры чавычи и горбуши — на 33-35%, а выросли, на 13% и 20% — продажи икры кижуча и нерки. Но при этом средний чек при покупке икры горбуши вырос на 6%, до 1014 рублей, а икры чавычи — снизился на 44%, до 2037 рублей. Средний чек по икре нерки, без учета граммовой спецификации — 1649 рублей, на 7% выше уровня прошлого года.

В компании также отметили, что продажи самого популярного вида красной икры – лососевой – снижаются не первый год: потребитель пока все еще придерживается стратегии рационализации и сбережения трат.

В свою очередь управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк считает, что средняя цена на красную икру перед новогодними праздниками может еще немного подрасти: спрос будет традиционно увеличиваться, поскольку покупки будут, просто в меньших объемах.

"Я не думаю, что капитально сильно снизятся объемы продаж. Несмотря на то, что дорого, традиционную еду новогоднего стола люди стараются приобрести. Поэтому я не ожидаю сильного падения спроса, хотя самих объемов (которые имеются у производителей — ред.), из-за сократившегося вылова, возможно, будет меньше", — сказал Березнюк РИА Новости.

С учетом жизненного цикла лососевых вылов этих видов рыб традиционно сравнивается по четным и нечетным годам: так, объем их добычи по итогам 2020 года составил 299,84 тысячи тонн, на 55,6% меньше рекордного 2018 года. В свою очередь прогнозный вылов лососевых на Дальнем Востоке в путину 2022 года ученые оценивали в 322 тысячи тонн — на середину ноября он составлял 271,9 тысячи тонн. В 2021 году было выловлено 539 тысяч тонн тихоокеанских лососевых.