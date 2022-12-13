МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, предусматривающего блокировку счетов лиц, причастных к диверсионной деятельности и ее финансированию. Госдума продлила меры для защиты нарушаемых КИК прав российских резидентов

На рассмотрение Госдумы документ будет вынесен 14 декабря.

Авторами этой законодательной инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и его заместитель Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия" – Владимир Васильев, КПРФ – Геннадий Зюганов, ЛДПР – Леонид Слуцкий, "Справедливая Россия – За правду" – Сергей Миронов, "Новые люди" — Алексей Нечаев, а также другие депутаты.

Законопроектом предусматривается "возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов, а также организаторов и других лиц, содействующих диверсионной деятельности",- указывается в пояснительной записке.

Преступления диверсионной направленности по степени общественной опасности соотносимы с преступлениями террористической направленности, поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны, считают разработчики.

Реализация законопроекта, по их мнению, позволит "создать механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в опасную диверсионную деятельность и подстрекательству к совершению преступления, повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан".