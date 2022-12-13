МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект, вводящий ряд упрощений для участников рынка алкогольной продукции. На рассмотрение Думы документ может быть вынесен 15 декабря. В Госдуме одобрили страховую поддержку сделок при вывозе зерна и удобрений

Редакция первого чтения содержала лишь нормы, снимающие риск остановки производства в России этилового спирта из непищевого растительного сырья, который используется в оборонно-промышленном комплексе.

Действующее законодательство запрещает производство такого спирта, если квартальный объем его производства не соответствует норме минимального использования производственной мощности, равной 70%. При этом оценка соблюдения этого требования осуществляется по итогам квартала, а его несоблюдение влечет аннулирование действия лицензии и административную ответственность. Законопроект отменяет это обязательное требование.

При подготовке ко второму чтению комитет поддержал ряд дополнительных поправок к законопроекту, в том числе, сокращения количества лицензий на производство коньяка полного цикла с двух до одной. Сейчас такие производители получают две лицензии – отдельно на производство дистиллята и коньяка. Кроме того, новая федеральная специальная марка теперь будет включать в себя эмблему "Вино России", что исключит необходимость двойной маркировки винодельческой продукции (маркой и эмблемой).

Поправками также предусматривается постепенный переход до 2028 года на применение положений закона о госрегулировании алкогольной отрасли для предпринимателей, работающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это позволит местному бизнесу адаптироваться к требованиям российского отраслевого законодательства.

А для лицензиатов или соискателей лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе на 1 января 2025 года переносится обязанность использовать только основное технологическое оборудование, принадлежащего им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. На аналогичный срок переносится и требование о наличии у них в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде по договорам на срок не менее одного года производственных и складских помещений.