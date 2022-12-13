Комитет ГД одобрил ко второму чтению упрощения для участников алкогольного рынка
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект, вводящий ряд упрощений для участников рынка алкогольной продукции. На рассмотрение Думы документ может быть вынесен 15 декабря.
Редакция первого чтения содержала лишь нормы, снимающие риск остановки производства в России этилового спирта из непищевого растительного сырья, который используется в оборонно-промышленном комплексе.
Действующее законодательство запрещает производство такого спирта, если квартальный объем его производства не соответствует норме минимального использования производственной мощности, равной 70%. При этом оценка соблюдения этого требования осуществляется по итогам квартала, а его несоблюдение влечет аннулирование действия лицензии и административную ответственность. Законопроект отменяет это обязательное требование.
При подготовке ко второму чтению комитет поддержал ряд дополнительных поправок к законопроекту, в том числе, сокращения количества лицензий на производство коньяка полного цикла с двух до одной. Сейчас такие производители получают две лицензии – отдельно на производство дистиллята и коньяка. Кроме того, новая федеральная специальная марка теперь будет включать в себя эмблему "Вино России", что исключит необходимость двойной маркировки винодельческой продукции (маркой и эмблемой).
Поправками также предусматривается постепенный переход до 2028 года на применение положений закона о госрегулировании алкогольной отрасли для предпринимателей, работающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это позволит местному бизнесу адаптироваться к требованиям российского отраслевого законодательства.
А для лицензиатов или соискателей лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе на 1 января 2025 года переносится обязанность использовать только основное технологическое оборудование, принадлежащего им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. На аналогичный срок переносится и требование о наличии у них в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде по договорам на срок не менее одного года производственных и складских помещений.
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