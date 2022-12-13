ВАРШАВА, 13 дек — ПРАЙМ. Польша намерена изменить закон о Верховном суде ради разблокирования средств Европейского союза, заявил в парламенте республики заместитель министра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк. СМИ: Польша пойдет "до конца" в требованиях репараций от Германии

В июне Европейская комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. План Польши (КРО) был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права. Тем не менее позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Польше эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.

По его словам, проект изменения закона о Верховном суде уже был представлен европейским комиссарам, которые оценили их положительно.

"Если они (изменения) будут приняты польским парламентом, они завершат веху в области правосудия, которая является наиболее важной с точки зрения выполнения условий для получения средств KPO", — заявил Шинковский.

По его словам, вероятно еще во вторник вечером в сейм Польши "будет внесен проект изменений в закон о Верховном суде".

Замминистра пояснил, что первое фундаментальное изменение будет заключаться в том, чтобы дисциплинарные дела судей рассматривал Высший административный суд, а не нынешняя Палата по профессиональной ответственности Верховного суда.

Второе существенное изменение — это уточнение процедуры и случаев применения теста на независимость судей, добавил он.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финплан ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах.

В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.

На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.