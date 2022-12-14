МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Министр финансов Швейцарии Ули Маурер уверен, что меры по преобразованию Credit Suisse будут успешными. Он сказал в интервью вещательной компании SRF, что Швейцарии нужно два крупных банка. Неужели выдохлись: что приберегла Европа для новых санкций против России

"Я считаю, что CS переживет сложный период. Важно, чтобы у Швейцарии было два крупных банка — для финансового центра и делового центра страны, — сказал он во вторник вечером. — Мы заинтересованы, чтобы CS в будущем вновь стал стабильным и устойчивым. Я абсолютно уверен, что так и будет".

Второй по величине банк Швейцарии привлек капитал на 4 млрд франков (4,31 млрд евро) и существенно сокращает масштабы для возвращения на устойчивые позиции. Банк понес ряд убытков, а также пережил просчеты в управлении рисками.

На вопрос о том, может ли Швейцария оказать помощь Credit Suisse — как она помогала UBS в финансовый кризис, — Маурер ответил так: "Сейчас таких перспектив нет, нет причин для обсуждений".

Он отметил, что Credit Suisse принял меры для решения своих проблем, добавив: "Нужно сейчас просто оставить их в покое на пару лет".