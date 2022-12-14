МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти и конденсата в России в ноябре выросла на 90 тысяч баррелей в сутки к ноябрю — до 11,07 миллиона баррелей в сутки, ждет ее снижения на 400 тысяч в декабре, следует из доклада агентства. МЭА чуть улучшило прогноз по спросу на нефть в мире

"В ноябре поставки сырой нефти из России выросли на 90 тысяч баррелей, до 9,81 миллиона баррелей в сутки, увеличив общий объем поставок сырой нефти, конденсатов и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) до 11,2 миллиона баррелей в сутки… Рост нефтепроизводства на проекте "Сахалин-1", оператором которого теперь является "Роснефть", сменившая Exxon, по сообщениям, способствовал увеличению добычи", — пишет МЭА.

"Запрет ЕС на импорт российской нефти и ограничение цены G7 на морские поставки нефти РФ на уровне 60 долларов за баррель вступили в силу 5 декабря. Москва неоднократно заявляла, что она не примет ценовой потолок и сейчас анализирует, как лучше отреагировать. Мы считаем, что Россия может снизить добычу на примерно 400 тысяч баррелей в сутки в декабре, а в первом квартале 2023 года ожидается еще большее снижение, после того, как ЕС запретит импорт нефтепродуктов РФ", — добавляет агентство.

МЭА полагает, что годовой рост добычи в 2022 году будет ограничен 180 тысячами баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом, до 11,04 миллиона баррелей в сутки. К концу первого квартала 2023 года добыча нефти и конденсата в РФ в среднем снизится до 9,5 миллиона баррелей в сутки, то есть сократится примерно на 1,5 миллиона. При этом в агентстве ожидают, что добыча будет на 1,8 миллиона баррелей в сутки ниже уровня до начала спецоперации на Украине. По итогам 2023 года она составит в среднем 9,6 миллиона баррелей сутки. МЭА оценило нефтяные запасы ОЭСР в октябре

По оценке МЭА, нефтяной экспорт РФ в ноябре вырос на 270 тысяч баррелей — до 8,1 миллиона баррелей в сутки, самого высокого показателя с апреля, благодаря росту экспорта дизеля на 300 тысяч, до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Снижение поставок в ЕС на 430 тысяч, до 1,1 миллиона баррелей, компенсировалось новым максимумом импорта в Индию в 1,3 миллиона баррелей в сутки. Доходы России от экспорта в ноябре, однако, снизились на 700 миллионов долларов, до 15,8 миллиарда, из-за снижения цен и увеличения дисконта на нефть РФ, считает МЭА.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.