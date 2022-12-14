МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" продал девелопера "Интеко" компании Sminex за 38 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка. Банк "Траст" не видит причин для отмены торгов по "Интеко"

"Траст" продал одного из крупнейших застройщиков премиум- и элитной недвижимости — компанию "Интеко". Покупателем стала компания Sminex. Сумма сделки составила 38 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Как указывается в нем, в периметр продажи, которая стала крупнейшей сделкой в сегменте слияний и поглощений на рынке девелопмента с 2015 года, вошли активы "Интеко" в Москве и Ростове-на-Дону, в том числе семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров в стадии проектирования и строительства.