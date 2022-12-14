БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек — ПРАЙМ. Жители Аргентины за полчаса скупили авиабилеты местной компании Aerolíneas Argentinas до Дохи, где сборная страны сыграет в финале Чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в сообщении перевозчика. "Аэрофлот" откроет рейсы из Москвы в аэропорт "Хибины" с 30 декабря

Ранее во вторник сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2022, обыграв хорватов со счетом 3:0.

"Aerolíneas Argentinas за полчаса продала все билеты на рейс до Дохи", — сказано в релизе.

Отмечается, что вылет состоится утром 16 декабря, в восемь часов 20 минут. Второй рейс, билеты на который также раскуплены, запланирован на восемь вечера того же дня.

Добавляется, что перевозчик совершит 12 спецрейсов на ЧМ.

В компании напоминают, что места на полуфинал и четверть финал разобрали менее, чем за 24 часа.