МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" рассматривает возможность возведения в России еще трех гигафабрик по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, подобно той, что уже строится в Калининградской области, сообщила президент АО "ТВЭЛ" (топливная компания "Росатома") Наталья Никипелова. "Росатом" открыл новое производство литий-ионных аккумуляторов

Сейчас госкорпорация строит в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Предприятие общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт⋅ч в год начнет работу в 2025 году.

"В наших планах есть на следующий год уже принятие решения о строительстве второй очереди гигафабрики. Ну и в дальнейшем, я думаю, что мы быстро масштабируемся до четырех подобного вида гигафабрик", — сказала Никипелова в среду на церемонии открытия серийного сборочного производства литий-ионных аккумуляторов в Москве.