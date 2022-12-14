"Росатом" хочет создать три гигафабрики по выпуску аккумуляторов
"Росатом" планирует построить еще три гигафабрики по выпуску батарей для электромобилей
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" рассматривает возможность возведения в России еще трех гигафабрик по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, подобно той, что уже строится в Калининградской области, сообщила президент АО "ТВЭЛ" (топливная компания "Росатома") Наталья Никипелова.
Сейчас госкорпорация строит в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Предприятие общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт⋅ч в год начнет работу в 2025 году.
"В наших планах есть на следующий год уже принятие решения о строительстве второй очереди гигафабрики. Ну и в дальнейшем, я думаю, что мы быстро масштабируемся до четырех подобного вида гигафабрик", — сказала Никипелова в среду на церемонии открытия серийного сборочного производства литий-ионных аккумуляторов в Москве.
https://1prime.ru/News/20221214/839172531.html
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