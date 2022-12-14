ВАШИНГТОН, 14 дек — ПРАЙМ. США могут в четверг объявить о введении санкций против российского бизнесмена, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, а также некоторых его компаний, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. "Норникель" откроет IT-парк и Арктический музей в Норильске

Санкции в отношении Потанина затронут холдинг Потанина "Интеррос" и принадлежащий ему Росбанк. Отмечается, что санкции, однако, не коснутся "Норникеля".

Кроме того, в Вашингтоне планируют ввести санкционные ограничения и против супруги Потанина Екатерины и принадлежащей ему яхты.