СМИ: США могут ввести санкции против Потанина и его компаний
WSJ: США могут в четверг ввести санкции против бизнесмена Потанина и некоторых его компаний
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ВАШИНГТОН, 14 дек — ПРАЙМ. США могут в четверг объявить о введении санкций против российского бизнесмена, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, а также некоторых его компаний, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
Санкции в отношении Потанина затронут холдинг Потанина "Интеррос" и принадлежащий ему Росбанк. Отмечается, что санкции, однако, не коснутся "Норникеля".
Кроме того, в Вашингтоне планируют ввести санкционные ограничения и против супруги Потанина Екатерины и принадлежащей ему яхты.
https://1prime.ru/News/20221214/839173446.html
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