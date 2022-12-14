ООН, 14 дек — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил в среду по телефону с Владимиром Зеленским будущее черноморской зерновой инициативы, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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"Пару часов назад генсек ООН поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили широкий круг вопросов, в том числе будущее черноморской зерновой инициативы", — сказал Дюжаррик.