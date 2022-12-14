Гутерреш обсудил с Зеленским черноморскую зерновую инициативу
Гутерреш в среду обсудил по телефону с Зеленским будущее черноморской зерновой инициативы
Читать 1prime.ru в
ООН, 14 дек — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил в среду по телефону с Владимиром Зеленским будущее черноморской зерновой инициативы, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Пару часов назад генсек ООН поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили широкий круг вопросов, в том числе будущее черноморской зерновой инициативы", — сказал Дюжаррик.
https://1prime.ru/News/20221214/839173779.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.