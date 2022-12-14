ООН, 14 дек — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил в среду по телефону с Владимиром Зеленским будущее черноморской зерновой инициативы, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Совфед обеспечил страховую поддержку "зерновой сделки"

"Пару часов назад генсек ООН поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили широкий круг вопросов, в том числе будущее черноморской зерновой инициативы", — сказал Дюжаррик.