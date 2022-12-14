МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минцифры России не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, сообщает министерство. В Госдуме оценили решение о лишении аккредитации IT-компаний

"Минцифры не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что решения по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IT-компании. При этом министерство настоятельно рекомендует очень внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности.

Вместе с тем Минцифры уточняет, что считает невозможной удаленную работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты.