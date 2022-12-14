МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Германия пытается договориться об исключениях из запрета на импорт российских удобрений, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломата ЕС. В ЕС утверждают, что обеспечили ясность в поставках российских удобрений

"Германия пытается договориться об исключениях из запрета на импорт российских удобрений во имя защиты глобальной продовольственной безопасности", — говорится в сообщении.

Помимо этого отмечается, что другие страны блока добиваются исключений из запрета на ведение дел с горнодобывающей промышленностью РФ.

По данным указанного дипломата, в обсуждении санкций государства ЕС зашли в тупик. "По основным вопросам существуют разногласия, которые трудно примирить", — добавил он.

Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.

Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.

ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.