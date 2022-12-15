МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла обсуждают расширение взаимодействия в финансовой сфере, в частности расчеты в национальных валютах, сообщил журналистам директор департамента Минфина России Петр Казакевич. Венесуэла подписала контракт с американской Chevron по добыче нефти

"Идет обсуждение взаимного открытия счетов, клиринговые расчеты и расчеты в нацвалютах", — рассказал он, говоря о российско-венесуэльском сотрудничестве, обсуждавшемся в рамках межправкомиссии.

По итогам заседания комиссии, прошедшего в среду в Каракасе, российский коммерческий банк "Еврофинанс-Моснарбанк" подписал соглашение по цифровому развитию с Главным национальным управлением по криптоактивам и связанным с ними деятельностью (SUNACRIP) Венесуэлы.

Кроме того, ФТС России и Объединенная национальная служба таможенного и налогового администрирования Венесуэлы подписали меморандум по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.