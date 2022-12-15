МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and exchange commission) подготовила большой пакет поправок в правила торговли акциями в стране с целью сделать рынок более конкурентным и прозрачным для инвесторов, следует из пресс-релиза комиссии. Доллар собрался на каникулы. Когда ждать нового витка обвала рубля

"Сегодня комиссия по ценным бумагам и биржам предложила поправки, которые обновят раскрытие информации, требуемое в соответствии с Правилом 605 Положения о регулировании национальной рыночной системы, для исполнения заявок на акции, зарегистрированные на национальной бирже ценных бумаг", — говорится в сообщении.

Действующие правила были приняты в 2000 году и с тех пор не подвергались существенному обновлению, сейчас они уже не соответствуют требованиям рынков и дают инвесторам неполное представление о качестве исполнения их заявок, подчеркнул регулятор. Целью нынешних изменений является повышение прозрачности торговли для инвесторов, что поможет сделать рынки более эффективными, конкурентоспособными и справедливыми, отметили в SEC.

Поправки включают в том числе обновленные требования к размещению и исполнению розничных заявок на акции, а также касаются стандартов для брокеров в части их комиссий и требований к раскрытию ими информации об исполнении клиентских заявок. Финансист раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться

Так, регулятор предлагает обязать брокеров предоставлять больше информации о качестве сделок своих клиентов, а также расширить число участников торгов, которые должны подавать отчеты об исполнении клиентских заявок. SEC также проголосовала за расширение раскрытия информации о торговле акциями компании частными инвесторами, такими как руководители и директора, которые получили эти акции в качестве компенсаций.

Предложенные изменения будут вынесены на общественное обсуждение до 31 марта, далее регулятор приступит к окончательной доработке правил, которые также будут вынесены на голосование.