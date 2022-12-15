ВАШИНГТОН, 15 дек — ПРАЙМ. США расширили санкционный список в отношении России, в него вошли банк ВТБ и связанные с ним компании, "Росбанк", "Интеррос", российские чиновники, губернаторы и физические лица, сообщило министерство финансов в четверг. США ввели санкции против девяти российских компаний

В обновленном санкционном списке обозначены зампред правительства РФ Андрей Белоусов, глава РЖД Олег Белозеров, предприниматель Владимир Потанин и его родственники, в том числе дочь и супруга.

Под санкции также попали губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава Калининградской области Антон Алиханов и другие региональные руководители РФ.

При этом, санкции США, затронувшие владельца "Норникеля" Владимира Потанина, не затронули возглавляемую им компанию, следует из разъяснения, обнародованного на сайте американского минфина.

"Нет. Управление минфина не ввело санкции против "Норникеля" и, на основании информации ведомства по состоянию на 15 декабря 2022 года, 50% или более от данной компании не принадлежат попавшим под ограничения лицам и не считаются попавшей под санкции собственностью Владимира Потанина", — говорится в разъяснении в ответ на вопрос о том, затронули ли американские рестрикции "Норникель".

Наконец, США ввели санкции против ранее задержанного в Милане Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, сообщило американское министерство финансов.

Под санкции попал и сам красноярский губернатор Александр Усс.

Задержанный в Италии Артем Усс в начале декабря был переведен под домашний арест во исполнение решения Апелляционного суда. За неделю до этого Апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса-младшего под домашний арест при условии ношения им электронного браслета.

В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он содержался в тюрьме северного города Бусто-Арсицио.

Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. Позже прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд Милана, а затем минюст Италии.

Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США.