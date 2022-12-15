МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Присутствие "Русала" в составе акционеров поможет сохранить устойчивость ГМК "Норильский никель" перед лицом санкционных рисков, а приоритетом менеджмента этой компании должно быть снижение санкционных рисков, заявила РИА Новости вице-президент "Русала" и член совета директоров "Норникеля" Елена Безденежных. США расширили санкции против России

США в четверг объявили о введении санкций против Владимира Потанина, который через холдинг "Интеррос" владеет крупным пакетом акций (35,95%) "Норникеля", а также является президентом этой компании. "Русалу" принадлежат еще 26,25% акций "Норникеля". Сам "Норникель" под санкции не попал.

"Русал" как ключевой акционер заинтересован в сохранении устойчивости "Норникеля". Мы считаем, что абсолютным приоритетом текущего менеджмента ГМК должно быть снижение санкционных рисков. "Русал" не под санкциями, поэтому его присутствие в составе акционеров ГМК будет способствовать сохранению устойчивости "Норникеля", — заявила Безденежных.

"Мы продолжим работу в этом направлении в интересах "Норникеля", акционеров и всех сотрудников компании", — подчеркнула вице-президент.