В Госдепе высказались о последствиях санкций против России
В Госдепе заявили, что санкции против России не спровоцируют скачка цен на ключевые товары
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ВАШИНГТОН, 15 дек — ПРАЙМ. США полагают, что введенные в четверг санкции против России не спровоцируют скачка цен или ограничения поставок продукции этих компаний, заявил в четверг координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О"Брайен.
"Мы очень уверены в том, что это не спровоцирует скачок цен или ограничение поставок каких-либо ключевых товаров, которые поставляют данные компании", — сказал чиновник госдепа в ходе брифинга для журналистов.
В четверг минфин США, среди прочего, ввел санкции против главы "Норникеля" Владимира Потанина. При этом саму компанию рестрикции не затронули.
https://1prime.ru/News/20221215/839191116.html
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