ВАШИНГТОН, 15 дек — ПРАЙМ. США полагают, что введенные в четверг санкции против России не спровоцируют скачка цен или ограничения поставок продукции этих компаний, заявил в четверг координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О"Брайен. США расширили санкции против России

"Мы очень уверены в том, что это не спровоцирует скачок цен или ограничение поставок каких-либо ключевых товаров, которые поставляют данные компании", — сказал чиновник госдепа в ходе брифинга для журналистов.

В четверг минфин США, среди прочего, ввел санкции против главы "Норникеля" Владимира Потанина. При этом саму компанию рестрикции не затронули.