МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. ЕС, вероятно, отложит принятие 9-го пакета санкций против России, поскольку Польша и страны Балтии выступают против предлагаемых исключений для экспорта российского зерна и удобрений, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе. Евросоюз не смог принять девятый пакет санкций, пишут СМИ

Источник не подтвердил сообщения СМИ о возможности согласования и принятия проекта новых санкций в отношении России уже в ночь с четверга на пятницу, несмотря на продолжающиеся дискуссии между лидерами ЕС.

"Есть некоторые задержки в отношении утверждения девятого пакета санкций против России, поскольку несколько стран-членов настаивают на более жесткой позиции, когда речь идет о переходе удобрений через порты ЕС. На данном этапе против выступают Польша и три балтийские страны", — сказал источник.

"Я не думаю, что это реально. Даже если лидеры договорятся на политическом уровне сегодня вечером, что, как мне кажется, сегодня маловероятно, то проект должен быть также изучен и доработан до юридического формата, что требует еще нескольких раундов переговоров со странами-членами", — заявил собеседник агентства.

Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.

Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.

ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.