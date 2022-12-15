МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях, сообщил РИА Новости источник в Минцифры. Мошенники придумали новую схему кражи данных в Telegram

"Законопроект о внесении в Уголовный кодекс Российской Федерации уже существует, он разработан группой сенаторов с участием Минцифры. Данный законопроект поступил на рассмотрение в правительство и уже согласован Минцифры. Проект поправок предусматривает введение штрафов от 300 тысяч до 2 миллионов рублей, а также предполагает наказание в виде лишения свободы в зависимости от тяжести преступления до 6 лет, а в некоторых случаях и до 10 лет", — рассказал источник в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос о том, какая наступит ответственность за кражу, неправомерное распространение и продажу персональных данных.

По его словам, в случае, если незаконное обращение с данными повлекло за собой тяжкие последствия, было совершено с использованием служебного положения или было организованы группой лиц, "наступает указанная максимальная ответственность".