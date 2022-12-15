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https://1prime.ru/News/20221215/839191973.html
СМИ: ЕС согласовал новые санкции против России
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Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. Как сообщили источники, компромиссное соглашение по... ПРАЙМ, 15.12.2022
новости, ес, россия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
Как сообщили источники, компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Оно будет официально подтверждено в пятницу.