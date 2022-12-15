МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ

Как сообщили источники, компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Оно будет официально подтверждено в пятницу.