МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит приостановление российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщает пресс-служба кабмина. Посольство России сделало Латвии предложение по сносу памятников

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект федерального закона направлен на принятие мер по обеспечению российских интересов, а также минимизации налоговых последствий для российских налогоплательщиков вследствие приостановки действия соглашения.