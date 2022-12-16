БРЮССЕЛЬ, 16 дек — ПРАЙМ. Евросоюз в новом пакете санкций расширяет запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России, за исключением деятельности, связанной с критически важным сырьем, говорится в заявлении Совета ЕС. Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России

"ЕС расширит ограничения, касающиеся российской энергетической отрасли, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением деятельности, связанной с определенными видами критически важного сырья", — указывается в документе.

Кроме того, ЕС расширяет экспортные ограничения, связанные с авиацией и космической отраслью, распространив запрет на поставки в РФ авиационных двигателей и деталей, в том числе для беспилотников, говорится в заявлении.

"ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и их детали. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты", — указывается в документе.

В ЕС отмечают, что таким образом "с настоящего момента будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и любую третью страну, которая может поставлять дроны в Россию".

Также Совет ЕС инициировал процесс приостановки лицензий на вещание российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и Первый канал, говорится в заявлении органа. Захарова рассказала об ответе России на новые санкции Евросоюза

"В целях противодействия систематической международной кампании РФ по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, Совет инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание еще четырех СМИ: "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и Первого канала", — говорится в заявлении.

Отмечается, что, в соответствии с хартией ЕС об основных правах, данные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, например, проводить исследования и интервью.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Более того, в новом санкционном пакете ЕС запретил оказание России услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов мнения, говорится в упомянутом заявлении.

"В соответствии с сегодняшним решением, вводится запрет на предоставление Российской Федерации услуг ЕС в сфере рекламы, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и техническому контролю", — указывается в документе.

Наконец, Евросоюз вводит определенные отступления для ряда лиц, находящихся в санкционных списках, во избежание сбоев в оплате сельскохозяйственной продукции, сообщает Совет ЕС.

Ограничительные меры ЕС в связи отношении России не направлены ​​против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и РФ, отмечается в сообщении.

"С учетом твердой позиции Союза… бороться с отсутствием продовольственной безопасности во всем мире, а также во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции было принято решение ввести новое отступление, позволяющее размораживать активы и делать доступными средства и экономические ресурсы определенным лицам, которые играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список", — заявил Совет ЕС.

Новые санкции Брюсселя также полностью запрещают гражданам ЕС занимать руководящие посты во всех государственных и контролируемых государством компаниях РФ, говорится в документе.

"С сегодняшнего дня гражданам ЕС запрещается занимать любые должности в руководящих структурах во всех государственных и контролируемых государством юридических лицах, организациях и структурах, находящихся в России", — указывается в заявлении Евросоюза.