ЕС запретит поставку дронов, портативных компьютеров и камер в Россию
ЕС запретит поставку в Россию даже игрушечные дроны, портативные компьютемы и камеры
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек — ПРАЙМ. ЕС в рамках нового 9-го пакета антироссийских санкций запретит поставлять из союза в РФ даже игрушечные дроны, а также портативные компьютеры, радионавигационные системы, аппаратуру радиоуправления, камеры и объективы, следует из заявления Еврокомиссии.
"Новые экспортные ограничения распространятся на дополнительный набор продукции и промышленных технологий, в том числе, игрушечные дроны (квадрокоптеры) и дроны для досуга, сложные генераторы, переносные компьютеры, компьютерные компоненты, печатные платы, системы радионавигации, оборудование радиоуправления, авиационные двигатели и детали двигателей, камеры и объективы", — указывается в документе.
https://1prime.ru/News/20221216/839206497.html
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