БРЮССЕЛЬ, 16 дек — ПРАЙМ. ЕС в рамках нового 9-го пакета антироссийских санкций запретит поставлять из союза в РФ даже игрушечные дроны, а также портативные компьютеры, радионавигационные системы, аппаратуру радиоуправления, камеры и объективы, следует из заявления Еврокомиссии. ЕС расширил санкции против России

"Новые экспортные ограничения распространятся на дополнительный набор продукции и промышленных технологий, в том числе, игрушечные дроны (квадрокоптеры) и дроны для досуга, сложные генераторы, переносные компьютеры, компьютерные компоненты, печатные платы, системы радионавигации, оборудование радиоуправления, авиационные двигатели и детали двигателей, камеры и объективы", — указывается в документе.