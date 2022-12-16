МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Стоимость набора продуктов для салата оливье к новогоднему столу подорожала за год на 8,53% — до 481 рубля, для сельди под шубой — на 5,52%, до 225 рублей, следует из традиционных расчетов Росстата. Росстат сообщил об ускорении темпов роста цен на картофель

Статистическое ведомство рассчитало изменения цен на ингредиенты, необходимые для приготовления новогодних салатов, на основе данных о динамике стоимости продуктов питания в ноябре 2022 года к ноябрю 2021 года. Инфляция по итогам ноября составила 11,98% в годовом выражении.

Для приготовления оливье по рецепту Росстата потребуется 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука. В среднем в ноябре набор продуктов для салата обошелся бы в 480,69 рубля (годом ранее в 442,92 рубля).

"Среди продуктов питания, необходимых для приготовления оливье, в наибольшей степени выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы – на 17,94% за год. На 14,41% подорожал майонез, на 7,83% – вареная колбаса. Подешевели куриные яйца и овощи — в наибольшей степени картофель (на 33,26%)", — отмечается в комментарии Росстата.

Стоимость продуктов для селедки под шубой в ноябре текущего года составила 224,68 рубля против 212,92 рубля в ноябре 2021-го. Для приготовления этого салата требуется 350 граммов сельди, два яйца, 400 граммов картофеля, 300 граммов свеклы, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука и 300 граммов майонеза. "На удорожание салата сельдь под шубой повлиял рост цен на сельдь (за год она подорожала на 18,39%) и майонез (на 14,31%). Остальные пять ингредиентов – куриные яйца и овощи – подешевели. В наибольшей степени картофель, в наименьшей – лук (на 5,5%)", — указали в статистическом ведомстве.

Больше всех на салаты потратят жители Чукотки — оливье обойдется в 792 рубля, селедка под шубой — в 562 рубля. Меньше всех на салат "Оливье" израсходуют жители Белгородской области — на покупку продуктов для приготовления традиционного салата потребуется 360 рублей. Что касается селедки под шубой, то приготовить этот салат дешевле всего в Мордовии — покупка всех ингредиентов обойдется в 177 рублей.