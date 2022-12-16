МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, сообщил о намерении выделить свой российский бизнес в отдельное предприятие, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. Немецкий Henkel выйдет из бизнеса в России не раньше конца 2022 года

"Российское предприятие Henkel сменит название на Lab Industries и с января будет действовать самостоятельно от немецкой группы", — сообщает агентство со ссылкой на представителя Henkel.

"Для подготовки объявленной продажи, необходимо убедиться в том, что местный бизнес может функционировать независимо от глобальных бизнес-процессов и системы Henkel", — цитирует агентство представителя компании.

При этом завод Henkel в городе Энгельсе Саратовской области, который выпускает чистящие средства Persil, Losk и "Ласка", продолжает работать штатно, выполняя производственный план, сообщили РИА Новости в министерстве промышленности и энергетики региона.

"Завод в Энгельсе продолжает работу в штатном режиме в соответствии с производственным планом", — сказала собеседница агентства.

Главный финансовый директор Henkel Марко Свобода 8 ноября заявил, что немецкий концерн стремится выйти из бизнеса в России к концу текущего года, отметив, что наблюдается высокий интерес к российским активам компании.

Весной Henkel AG заявил, что выходит из бизнеса в России. В августе ряд СМИ написали, что заграничный собственник продаёт свои активы в России, среди них несколько заводов и офисных помещений. Финдиректор Henkel AG после своего решения о выходе из бизнеса в России заявил, что в компании не готовы бесплатно передать третьим лицам ключи от своих заводов. По его словам, представители концерна хотели убедиться, что получат выгоду за свой бизнес.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 52 тысячи человек. В числе брендов компании — клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.

Завод компании в Энгельсе выпускает чистящие средства Persil, Losk, Deni, "Ласка", "Пемос", а также соль Somat для посудомоечных машин. По словам губернатора области Романа Бусаргина, на заводе на 1 апреля численность сотрудников составляла 123 человека.

Весной Henkel AG заявил, что выходит из бизнеса в России. В августе ряд СМИ написали, что заграничный собственник продает свои активы в России, среди них несколько заводов и офисных помещений.

В ноябре финансовый директор немецкой компании Марко Свобода заявил, что не рассчитывает на выход из российского бизнеса раньше конца 2022 года.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. Штат компании превышает 52 тысячи человек.