БРЮССЕЛЬ, 16 дек — ПРАЙМ. Евросоюз в пятницу вечером опубликовал в официальном журнале девятый по счету санкционный пакет против России. Еврокомиссия раскрыла детали девятого пакета антироссийских санкций

Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.

Так, кинорежиссер Никита Михалков, телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким, певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, писатель и блогер Дмитрий Пучков включены в санкционный список ЕС.

Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.

ЕС в пятницу ввел в действие девятый по счету пакет санкций против России. Пакет включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. В новом санкционном списке — российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, телеканалов НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.

В частности, Евросоюз вводит ограничительные меры в отношении Московского кредитного банка и Дальневосточного банка, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Названия этих банков даны в списке лиц и компаний, добавленных к ограничительным мерам.

Попавшим в списки фигурантам заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретят поездки в Евросоюз. В санкционном списке — российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, включая Всероссийкий банк развития регионов, телеканалов: НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.

Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений технологий, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт в РФ игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.

Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.

Наконец, Евросоюз запретил приобретать новое или расширять имеющееся участие в российских компаниях, работающих в сфере энергетики в РФ, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

"Запрещается приобретать любое новое или расширять любое существующее участие в любом юридическом лице, организации или учреждении, зарегистрированных или созданных в соответствии с законодательством России или любой другой третьей страны и осуществляющих деятельность в энергетическом секторе в России", — говорится в нем.

Ранее в пятницу Совет ЕС сообщил, что Евросоюз в рамках девятого пакета санкций заморозит активы двух российских банков, не назвав их имена.

Кроме того, ЕС добавил Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) в список организаций, на операции которых распространяется полный запрет.