САРАТОВ, 16 дек — ПРАЙМ, Эдуард Демьянец. Расположенный в городе Вольске Саратовской области цементный завод швейцарского строительного гиганта Holcim, объявившего об уходе из России, продолжает работу в штатном режиме, у предприятия сформирована производственная программа на 2023 год, сообщили РИА Новости в министерстве промышленности и энергетики региона. Швейцарский строительный гигант Holcim продаст свой бизнес в России

Ранее Holcim заявил, что продает бизнес в России своей местной команде, которая будет действовать самостоятельно под другим брендом. В концерне отметили, что российский бизнес был деконсолидирован с марта 2022 года, когда компания решила уйти с российского рынка.

"По информации руководства компании, бизнес намерен продолжить работу в России под новым брендом. Расположенный в Вольске завод ведет деятельность в штатном режиме, сформирована производственная программа на 2023 год. Все социальные обязательства перед партнерами и трудовым коллективом выполняются в полном объеме", — сказала собеседница агентства.

Франко-швейцарская компания по производству стройматериалов Lafarge Holcim, сменившая название на Holcim, в России развивала цементный бизнес и направление нерудных материалов и бетона. Компания управляла четырьмя цементными заводами в Московской, Калужской и Саратовской областях, а также тремя карьерами нерудных материалов в Карелии.