DHL расследует обстоятельства взрыва посылки в Русском доме в ЦАР
Компания DHL заявила, что расследует обстоятельства взрыва посылки в Русском доме в ЦАР
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БЕРЛИН, 16 дек — ПРАЙМ. Компания DHL расследует обстоятельства взрыва посылки в Русском доме в ЦАР и в полном объеме сотрудничает с местными властями.
"Нам известно об инциденте с посылкой, доставленной сегодня в Банги (Центральноафриканская Республика). В настоящее время мы расследуем обстоятельства и в полном объеме сотрудничаем с местными властями", — заявила РИА Новости представитель пресс-центра DHL Сабина Хартманн.
Глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома в Банги Дмитрию Сытому посылку со взрывным устройством.
https://1prime.ru/News/20221216/839209803.html
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