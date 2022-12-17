МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Телефонные мошенники в своих схемах для обмана россиян перешли на более затратные способы обзвона, используя номера стран, чьи коды схожи с российскими, сообщили РИА Новости операторы связи. В "Лаборатории Касперского" рассказали, откуда россиянам звонят мошенники

Ранее в декабре в "Лаборатории Касперского" рассказали, что злоумышленники стали активно использовать в своих схемах номера других стран, вероятно, с помощью подмены номеров. По данным компании, наибольшее количество подобных звонков осенью происходило с номеров Турции, Казахстана и Ирана, при этом практически все разговоры велись на русском языке.

В Tele2 пояснили агентству, что развитие антифрод-систем российских операторов и введение административной ответственности за подмену номера затруднили "совершение вызовов с подменой на российские номера".

"Мошенники вынужденно перешли на более "затратные" методы работы, такие как использование международных вызовов с подстановкой номеров некоторых стран. На экране телефона абонента они могут напоминать нумерацию России", — рассказали в компании.

Так, коды Турции +90, Ирана +98, Индии +91, Пакистана +92 похожи на номера российских мобильных операторов. Коды Германии +49 и Вьетнама +84 напоминают номера фиксированной телефонии России, отметили в Tele2. При этом мошенникам необязательно находиться в странах, нумерацию которых они используют, добавили там.

В "Билайне" предполагают, что такие звонки зачастую осуществляются не из тех стран, чей код отображается на экране телефона абонента. "В связи с тем, что международный трафик проходит не напрямую, а через крупных транзитных операторов, точно определить, из какой страны осуществляется вызов, доподлинно нельзя", — отметили в пресс-службе компании.

При совершении звонков с подменных номеров злоумышленники могут находиться в любой точке мира, подтвердил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов. "Определить источник без содействия других операторов связи невозможно, поэтому сейчас в приоритете консолидация участников рынка в противодействии фроду", — заключили в Tele2.