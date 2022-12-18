МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Аэропорты Москвы работают штатно в условиях снегопада, при этом есть переносы и задержки рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. Россия и Иран обсудят совместные проекты в авиации

"Международный аэропорт "Внуково" на данный момент обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет. Есть переносы рейсов, по решению авиакомпаний, и задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью", — заявили в пресс-службе аэропорта.

Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. Задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

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"Московский аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. Видимость в районе аэродрома достаточна и позволяет воздушным судам беспрепятственно совершать взлет и посадку. Отмененных рейсов в связи с метеоусловиями в столичном регионе в расписании воздушной гавани нет", — сказано в сообщении.

"Важно отметить, что даже в сложных метеоусловиях авиаперевозчики не отменяют рейсы, а переносят их вылет на более позднее время", — отметили в воздушной гавани.

Аэропорт "Домодедово" также сообщил, что задействовано достаточное количество техники и сотрудников специальных аэродромных служб для бесперебойной работы воздушной гавани в снегопад. Незначительные отклонения в расписании вылетающих рейсов могут возникнуть в связи с необходимостью противообледенительной обработки самолетов. Обе взлетно-посадочные полосы воздушной гавани работают без ограничений и задействованы для приема и отправки самолетов.