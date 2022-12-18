МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией РФ порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты и его заместителя, а также уточняющий полномочия ведомства. Кудрин подытожил свою работу в Счетной палате

Согласно Конституции полномочия по назначению председателя Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, а его заместителя — от Совфеда к Госдуме, но законодательно это пока не урегулировано.

Новый закон предусматривает, что кандидатуры на должность главы Счетной палаты в количестве не менее трех президенту вносит совет палаты Совфеда в соответствии с предложениями его комитетов. Глава государства, выбрав одну из кандидатур, вносит ее в Совфед. Если ни одна кандидатура его не устраивает, он вправе внести иную кандидатуру.

Такой же порядок теперь введен для назначения Госдумой замглавы Счетной палаты, при этом трех кандидатов предлагает президенту совет нижней палаты парламента по предложению фракций.

Закон также предусматривает, что в случае одновременного отсутствия председателя Счетной палаты и его заместителя полномочия главы ведомства по его решению временно сможет исполнять один из аудиторов контрольного ведомства. Председатель, его заместитель и аудиторы Счетной палаты будут обязаны соблюдать кодекс этики, утверждаемый ее коллегией.

Кроме того, вводится новый вид проводимого Счетной палатой аудита — аудит соответствия. При его проведении ведомство в пределах своей компетенции будет оценивать соответствие предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам РФ и иным документам, за исключением целей применения финансового аудита (контроля). Эксперты рассказали о пользе от перехода Кудрина в "Яндекс"

Счетная палата также будет проводить внешний государственный аудит (контроль) эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих РФ.

Кроме того, закрепляется право Счетной палаты РФ участвовать в законопроектной деятельности госорганов и иметь постоянный доступ к информационным системам не только федеральных госорганов, но и органов управления государственными внебюджетными фондами, а также федеральных госучреждений.

Вакансия руководителя контрольного ведомства сейчас свободна. Прежний глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в "Яндекс".

Закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня официального опубликования.