Набсовет ВТБ может рассмотреть на этой неделе вопрос о покупке "Открытия"
Минфин: набсовет ВТБ может на этой неделе рассмотреть вопрос о приобретении "Открытия"
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев ожидает, что наблюдательный совет ВТБ на этой неделе рассмотрит вопрос о покупке банка "Открытие".
"Директива готова, сейчас набсовет назначен на этой неделе. Повестки еще не видел, но ожидаю, что там будет этот вопрос", — сказал он журналистам в кулуарах Госдумы.
В минувшую пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен завершить продажу банка "Открытие" до конца года.
Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает этот срок до 1 апреля 2023 года.
https://1prime.ru/News/20221219/839230057.html
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