МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев ожидает, что наблюдательный совет ВТБ на этой неделе рассмотрит вопрос о покупке банка "Открытие". ЦБ сможет продать "Открытие" банку ВТБ до апреля следующего года

"Директива готова, сейчас набсовет назначен на этой неделе. Повестки еще не видел, но ожидаю, что там будет этот вопрос", — сказал он журналистам в кулуарах Госдумы.

В минувшую пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен завершить продажу банка "Открытие" до конца года.

Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает этот срок до 1 апреля 2023 года.