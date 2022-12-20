МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. В Якутии по итогам 10 месяцев 2022 года добыто уже 38,5 тонны золота, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев. Глава Якутии призвал не вводить экспортную пошлину на уголь

В августе в местном отраслевом союзе сообщали, что по итогам 2022 года Якутия снизит добычу золота приблизительно на 9,5% в сравнении с годом ранее — до 38 тонн.

"Действительно, были такие прогнозы в первой половине года. Но хочу сказать, что мы по итогам десяти месяцев этого года уже добыли 38,5 тонны, и, соответственно, можем сказать, что эти негативные прогнозы не оправдались. Задача максимум стоит превысить показатели прошлого года", — сказал Николаев.

Как отметил глава республики, запас прочности у золотодобывающих компаний, даже в условиях западных санкций, достаточно большой. "Они достаточно хорошо подготовились к золотодобывающему сезону, в том числе заранее провели обновление техники", — отметил он.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.