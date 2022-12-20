МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Страховая компания "Согласие" по запросу туроператора Tez Tour продлила страховки его туристам, застрявшим в Египте, одному из них потребовалась экстренная помощь медиков, еще один человек скоропостижно скончался, сказали РИА Новости в компании страховщика. Российские туроператоры заявили, что отказов от туров в Египет нет

"Страховая компания "Согласие" по запросу туроператора Tez Tour продлила срок действия страховых полисов всем туристам, которые из-за изменения полетной программы не смогли вовремя вылететь из Египта в Россию. Одному из отдыхающих потребовалась экстренная помощь медиков. Еще один человек из числа пребывающих за границей скоропостижно скончался, решается вопрос о репатриации тела в Москву", — сообщили в "Согласии".

С минувшего четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты, после чего компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 21 декабря.

"Срок действия страховых полисов истек в день запланированного вылета, который был отменен. В этих случаях путешественники уже не могут воспользоваться медицинской помощью в рамках договоров страхования. По запросу туроператора мы пролонгировали полисы, и к нам поступило уже несколько обращений. Одному из туристов потребовалась экстренная помощь врачей с последующей госпитализацией", — прокомментировала продление полисов директор по андеррайтингу личных видов страхования компании "Согласие" Олеся Сабанова.

По ее словам, от туристов также есть несколько обращений за организацией медицинской помощи в амбулаторных условиях. "Всем держателям полисов необходимая медицинская помощь оказана на месте", – заверила она.

Как уточнили в "Согласии", даже когда риск невыезда включен в страховое покрытие, изменение полетной программы не является страховым событием и вся ответственность по организации вылета туристов лежит на туроператоре.

"Риск невыезда распространяется только на ситуации, когда застрахованный не смог улететь по личным причинам (например, из-за болезни и госпитализации) или из-за отмены авиарейсов при поломке воздушного судна, либо плохих метеоусловий", — пояснил страховщик.