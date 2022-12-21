КРАСНОДАР, 21 дек — ПРАЙМ. Новый участок федеральной трассы Северный обход Анапы окажет положительное влияние на выстраивание логического коридора между полуостровом Крым и материковой частью России, заявил вице-губернатор Кубани Игорь Галась. Мишустин запустил движение по двум дорогам на юге страны

Церемония открытия движения по новой дороге состоялась в среду, на ней присутствовал и вице-губернатор Кубани.

"Старт по этому проекту был дан по поручению президента как один из элементов выстраивания транспортного логистического коридора полуострова Крым и материковой части России. Это даст дополнительные коммуникации и возможности такой синергии — отдыхать и в Крыму, и в этой части Краснодарского края — Анапе", — сказал Галась.

Он отметил, что реализация всего проекта создаст возможность менее чем за 2 часа доезжать из Краснодара до Анапы, когда в летний период этот путь составлял 3,5 часа.

"Людям приходится стоять в пробках в летний период, естественно, это вызывает раздражение… Львиная доля транзитного транспорта пойдёт не по городским улицам, а в обход, это очень важно. Это, безусловно, положительным образом повлияет на развитие курортной отрасли Краснодарского края", — добавил Галась.

По его словам, стоимость нового участка дороги составила 9,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Начальник ФКУ Упрдор "Черноморье" Виктор Вовк в свою очередь отметил, что на данный момент приступили к реализации ещё одного проекта — это развязка в районе Новороссийска, на следующий год планируется реализация развязки возле Краснодара, недалеко от Яблоновского моста. "Это два серьёзных проекта, которые обеспечат и улучшат качество проезда людей, которые едут транзитом через Краснодарский край, а также обеспечат более комфортный подъезд к востребованным курортам", — добавил Вовк. Кроме того, по его словам, обходы городов развивают инфраструктуру территорий, в том числе придорожный сервис.

Окончание реализации проекта по строительству скоростных подходов к Крымскому мосту планировалось на 2024 год, но Вовк отмечает, что стоит задача закончить как можно раньше.