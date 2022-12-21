МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Запуск Ковыктинского месторождения в Иркутской области позволит ускорить газификацию региона, перевести угольные теплоисточники в Центральной экозоне Байкала на газ и снизить негативную экологическую нагрузку на озеро, сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев на церемонии запуска Ковыктинского месторождения и участка "Ковыкта-Чаянда" газопровода "Сила Сибири". Путин запустил работу Ковыктинского газового месторождения

Запуск Ковыктинского месторождения и газопровода "Сила Сибири" состоялся в среду на севере Иркутской области. В церемонии открытия по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение – крупнейшее по запасам газа месторождение на Востоке России, относится к категории уникальных. Является базовым месторождением для формируемого "Газпромом" Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". Эксплуатационное бурение на Ковыктинском месторождении началось в июле 2019 года, а уже в октябре 2022 года был подан газ Ковыктинского месторождения для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой на установке комплексной подготовки газа №2 (УКПГ-2) месторождения. УКПГ-2 – один из ключевых первоочередных объектов обустройства Ковыктинского месторождения. Установка предназначена для очистки и осушки добываемого газа, после чего подготовленный до требуемых параметров газ будет направляться в магистральный газопровод. В дальнейшем планируется ввод в эксплуатацию еще нескольких УКП.

"Сотрудничество с крупнейшей газодобывающей компанией России открывает перед Иркутской области новые возможности, которые позволяют решить важные экономические задачи. В первую очередь по созданию регионального газохимического комплекса в городах Саянске и Ангарске, это развитие площадки в Усольехимпроме, которая сегодня переживает новое рождение. Кроме того, это перевод угольных теплоисточников на газ в Центральной экологической зоне озера Байкал и других населенных пунктов, которые сегодня снизят негативное влияние на экологию региона, в том числе в рамках вашего поручения по городу Байкальску", — сказал Кобзев, обращаясь к президенту. Китай потирает руки: Европа отдаст ему свой последний газ

Он также отметил, что в настоящее время утверждена программа газификации региона до 2025 года. Она предусматривает газификацию населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях. Реализация проекта уже привлекла в регион более 500 миллиардов рублей инвестиций.

Газопровод "Сила Сибири" – крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России. Предназначена для транспортировки газа Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям в восточных регионах страны и на экспорт в Китай. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

В декабре 2019 года газопровод "Сила Сибири" (участок от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска Амурской области на границе с КНР) был запущен в работу. По "Силе Сибири" начались поставки газа Чаяндинского месторождения.

Для подачи газа Ковыктинского месторождения в "Силу Сибири" был построен участок "Ковыкта – Чаянда" протяженностью 804 км – он связывает Ковыктинское месторождение с Чаяндинским.