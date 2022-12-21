"Приокский завод цветных металлов" будет перерабатывать золото для Гохрана
"Приокский завод цветных металлов" будет исполнителем услуг по переработке золота Гохрана
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Приокский завод цветных металлов" будет единственным исполнителем услуг по аффинажу и переработке золота для Гохрана России в 2023-2024 годах. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Определить акционерное общество "Приокский завод цветных металлов" единственным исполнителем осуществляемых федеральным казенным учреждением "Государственное учреждение по формированию государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней…" в 2023-2024 годах закупок услуг по переработке, включая аффинаж, драгоценных металлов (золото)", — говорится в документе.
https://1prime.ru/News/20221221/839258596.html
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