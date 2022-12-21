МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Приокский завод цветных металлов" будет единственным исполнителем услуг по аффинажу и переработке золота для Гохрана России в 2023-2024 годах. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. Российские недропользователи поставили половину добытого золота в 2022 году

"Определить акционерное общество "Приокский завод цветных металлов" единственным исполнителем осуществляемых федеральным казенным учреждением "Государственное учреждение по формированию государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней…" в 2023-2024 годах закупок услуг по переработке, включая аффинаж, драгоценных металлов (золото)", — говорится в документе.