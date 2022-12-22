МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству право выдавать временные разрешения на сделки с лицами, находящимися под российскими контрсанкциями, такой указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Россия не будет заниматься милитаризацией экономики, заявил Путин

"Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок… с лицами, находящимися под санкциями", — говорится в нем.

Действие указа распространяется на отношения, возникшие с 3 мая этого года.