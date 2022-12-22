Путин дал правительству право разрешать сделки с лицами под контрсанкциями
Путин дал правительству право выдавать разрешения на сделки с лицами под контрсанкциями
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству право выдавать временные разрешения на сделки с лицами, находящимися под российскими контрсанкциями, такой указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок… с лицами, находящимися под санкциями", — говорится в нем.
Действие указа распространяется на отношения, возникшие с 3 мая этого года.
https://1prime.ru/News/20221222/839270802.html
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