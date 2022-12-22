США объявили о новых санкциях против российских компаний
США объявили о введении новых санкций против десяти российских компаний
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ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. США объявили о новых санкциях против российских компаний, связанных с судоходством, сообщает американское финансовое ведомство.
В санкционный список офиса по контролю за иностранными активами, как информирует американский минфин, попали компании, связанные с судоходством, например, НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема "Агат" и АО "Морские навигационные системы", а также НИИ "Прометей" Курчатовского института, концерн "Электроприбор" и Институт океанологии.
Всего в список включены десять юридических лиц.
https://1prime.ru/News/20221222/839273355.html
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