ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. США объявили о новых санкциях против российских компаний, связанных с судоходством, сообщает американское финансовое ведомство. Минфин США рассказал, на какую нефть не распространится действие потолка

В санкционный список офиса по контролю за иностранными активами, как информирует американский минфин, попали компании, связанные с судоходством, например, НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема "Агат" и АО "Морские навигационные системы", а также НИИ "Прометей" Курчатовского института, концерн "Электроприбор" и Институт океанологии.

Всего в список включены десять юридических лиц.