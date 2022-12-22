МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Приоритетом 2023 года является развитие инфраструктуры внутри страны, заявил президент России Владимир Путин. Россия выполнит все намеченные в ОПК планы, заявил Путин

"Что является приоритетом 2023? Развитие инфраструктуры. Это обязательно", — сказал Путин во время пресс-подхода к представителям СМИ.

Президент отметил, что среди таких проектов — Восточный полигон, Дорога Север-Юг, аэропорты.

Путин также заявил, что необходимо повышать уровень реальной заработной платы российских граждан, с учетом доходов бюджета Россия в состоянии сделать шаг в этом направлении.

"Мы, конечно, должны решить главный вопрос, нам нужно повышать уровень реальной заработной платы граждан, это совершенно очевидно. И с учетом инфляционных процессов, с учетом доходов бюджета мы в состоянии сделать шаг и в этом направлении", — сказал президент.

Кроме того, Россия должна удержать макроэкономическую стабильность, заявил Путин.

"Мы должны удержать макроэкономическую стабильность. Мы не будем допускать разбрасывания денег налево и направо. Мы будем стремиться к тем основным макроэкономическим показателям, которые и будут являться базой стабильности экономики в целом", — сказал он журналистам.

Все поставленные цели в экономике России достижимы, насколько эти планы будут реализованы, будет понятно по итогам следующего года, добавил глава государства.

"У нас целый набор действий, которые мы должны предпринять в сфере экономики. И я не сомневаюсь, что все они достижимы. Насколько мы сможем реализовать эти планы, как мы сможем приблизиться к решению этих задач, о которых идет речь, посмотрим по результатам следующего года", — подчеркнул он.