МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Реального прогресса в реализации меморандума Россия-ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта нет, заявили в МИД РФ. В ООН сообщили о работе по содействию российскому сельхозэкспорту

"Констатируем, что до сих пор реального прогресса в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта нет. Несмотря на декларируемые западниками, в том числе европейцами в рамках принятия девятого пакета антироссийских санкций, изъятия для продовольствия и удобрений, российские производители и поставщики продолжают сталкиваться с блокированием банковских платежей, запретительными ставками страхования и отказом в доступе в порты", — сообщил МИД РФ.

"Таким образом, дальше слов и казуистики со стороны Вашингтона, Брюсселя и Лондона дело не идет, а нуждающиеся страны тем временем продолжают страдать не только от кризиса ценовой доступности продовольствия и удобрений, но и от их физического дефицита", — добавляет ведомство в сообщении на сайте.

Более того, Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака, подчеркнули в МИД.

"Возобновление поставок аммиака блокирует только и исключительно Киев, хотя речь идет о 7 млн тонн сырья в год, достаточного для производства 25 млн тонн удобрений, чтобы накормить 150 млн человек", — сообщили в МИД РФ.

"Подобные, но далеко не единственные примеры, наглядно иллюстрируют, кто на самом деле не просто не помогает обеспечению глобальной продовольственной безопасности, но спекулирует на нуждах стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе в удобрениях, преследуя неоколониальные или узкокорыстные цели", — добавило ведомство в сообщении.

Наконец, без налаживания поставок российских удобрений и продовольствия проблема их ценовой доступности рискует перерасти в кризис их физического дефицита, заявили в МИД.

Ведомство отмечает, что в четверг заместитель МИД РФ Сергей Вершинин вместе с представителями заинтересованных российских ведомств и компаний провел в формате ВКС очередной раунд консультаций с делегацией ООН с участием генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспан и заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса.

"По Меморандуму констатировалось сохранение блокирующего эффекта односторонних санкций на поставки российской продукции на мировые рынки, что выражается в отсутствии возможностей проведения банковских расчетов, запретительных ставках страхования и отказе в доступе в порты. Отмечалось при этом, что без налаживания поставок наших удобрений и продовольствия проблема их ценовой доступности рискует перерасти в кризис их физического дефицита", — отмечается в сообщении ведомства.

Также в ведомстве сообщили, что морским гуманитарным коридором в рамках зерновой сделки смогли воспользоваться 580 судов, вывезших свыше 14,8 миллиона тонн зерна в основном в развитые страны.

"По "черноморской инициативе" было подтверждено продолжение выполнения соглашения в согласованных параметрах и модальностях в период 120-дневного продления, до 18 марта 2023 года. В настоящее время морским гуманитарным коридором смогли воспользоваться 580 судов, вывезших свыше 14,8 млн тонн зерна, преимущественно фуражного (70% грузов) в основном в развитые страны (51% поставок)", — отмечается в сообщении МИД РФ.

"С обеих сторон подчеркивалась важность обеспечения полной и добросовестной реализации Стамбульских "пакетных" соглашений в интересах снижения угроз глобальной продовольственной безопасности", — добавлено в заявлении, опубликованном на сайте министерства в четверг.