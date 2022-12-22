МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Американская компания Kellogg продает свой бизнес в России производителю напитков "Черноголовка", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Kellogg. СМИ сообщили о намерении "Роснефти" продать еще один актив

"Компания Kellogg заявила в четверг, что приняла решение о продаже своего бизнеса в России местному производителю снеков и напитков "Черноголовка", — пишет Рейтер. Прямой цитаты компании при этом не приводится.

"Черноголовка" заявила агентству, что подписала с Kellogg обязывающий договор. Kellogg отметила, что сделка подлежит согласованию со стороны властей.

Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на источники, что "Черноголовка" может приобрести у Kellogg бизнес печенья и готовых завтраков под маркой "Любятово". По словам источников издания, Kellogg договорился о продаже бизнеса в России, покупатель — компания, выкупившая ранее у Kellogg завод в станице Северской Краснодарского края. Эта площадка сейчас входит в структуру ГК "Черноголовка".

В Россию Kellogg вошла в 2008 году, выкупив шесть предприятий у United Bakers. Сейчас Kellogg управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом "Любятово". В марте в СМИ появилась информация о том, что Kellogg приостановила поставки своей продукции в Россию, а также инвестиции в стране.