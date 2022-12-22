МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Evraz plc на уровне "АAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. АКРА подтвердило кредитный рейтинг ТГК-1 на уровне "AA+(RU)"

"Подтверждение кредитного рейтинга Evraz plc обусловлено сохранением кредитных метрик в рамках установленного для данного рейтинга диапазона, сильной рыночной позицией и очень сильной оценкой бизнес-профиля, которая в свою очередь определяется очень высокой степенью вертикальной интеграции группы, значительной долей продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж и высокой продуктовой диверсификацией", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что поддержку кредитному рейтингу оказывают высокая оценка географической диверсификации продаж и высокий уровень корпоративного управления.

Очень сильный бизнес-профиль отражает сильные позиции группы по степени вертикальной интеграции, доли продукции с высокой добавленной стоимостью и диверсификации рынков сбыта. Группа "Евраз" полностью контролирует всю цепочку производства и поддерживает высокую операционную рентабельность благодаря обеспеченности железной рудой и коксующимся углем высокого качества.

Evraz Group — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.