МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Энергетики филиала ПАО "Россети" — МЭС Северо-Запада выполнили работы по технологическому присоединению Кольской ВЭС к Единой национальной электрической сети. Она подключена к подстанции 330 кВ "Мурманская", которая является одним из главных центров питания Мурманской области, сообщили в компании.

На открытом распределительном устройстве построена дополнительная ячейка 150 кВ, оснащенная высоконадежным элегазовым коммутационным оборудованием и микропроцессорными устройствами релейной защиты. Все установленное оборудование произведено в России.

Кольская ВЭС включает в себя 57 генерирующих установок и расположена на территории в 257 гектаров. Она способна вырабатывать порядка 750 ГВтч электроэнергии в год, что позволит избежать 600 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

На сегодняшний день созданы все необходимые условия для выдачи мощности первой очереди ветропарка в объеме 170,4 МВт из запланированных 202,35 МВт. Компания "ЭЛ5-Энерго", собственник Кольской ВЭС, планирует полностью завершить работы по вводу оставшейся мощности ветропарка в первом квартале 2023 года.

Это самый северный проект технологического присоединения объектов возобновляемой энергетики, реализованный Группой "Россети". Ранее в 2022 году была введена высокоавтоматизированная подстанция 220 кВ "Зубовка" в Астраханской области, которая обеспечивает выдачу мощности сразу пяти ветропарков, а также подключена к сетям Берестовская ВЭС в Ставропольском крае.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.