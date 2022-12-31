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Папа Римский на покое Бенедикт XVI скончался в Ватикане
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Папа Римский на покое Бенедикт XVI ушел из жизни в субботу, сообщили в службе печати Святого престола. Согласно информации, это произошло утром 31 декабря в ватиканском монастыре... ПРАЙМ, 31.12.2022
новости, ватикан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Папа Римский на покое Бенедикт XVI ушел из жизни в субботу, сообщили в службе печати Святого престола.
Согласно информации, это произошло утром 31 декабря в ватиканском монастыре. В понедельник тело понтифика выставят в Соборе Святого Петра для прощания, похороны пройдут 5 января.
Бенедикту XVI (Йозефу Алоизу Ратцингеру) было 95 лет. Он стал 265-м папой Римским в 2005 году, но спустя восемь лет неожиданно отрекся от престола и с тех пор жил в монастыре Mater Ecclesiae.
Ранее стало известно о плохом самочувствии Бенедикта XVI. По сообщениям СМИ, еще до католического Рождества у Бенедикта XVI возникли проблемы с дыханием.