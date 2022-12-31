МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал ЦБ, Минфину и Минтрансу создать систему страхования беспилотных авиационных систем, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Правительство продлило временные правила лизинга зарубежных самолетов

"Рекомендовать Банку России совместно с Минфином России и Минтрансом России создать систему страхования беспилотных авиационных систем и гражданской ответственности лиц, осуществляющих их эксплуатацию", — говорится в нем.

Срок исполнения поручения — до 1 июля 2023 года.