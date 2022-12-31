Путин рекомендовал создать систему страхования беспилотных авиасистем
Путин рекомендовал ЦБ, Минфину и Минтрансу создать систему страхования беспилотных авиасистем
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал ЦБ, Минфину и Минтрансу создать систему страхования беспилотных авиационных систем, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать Банку России совместно с Минфином России и Минтрансом России создать систему страхования беспилотных авиационных систем и гражданской ответственности лиц, осуществляющих их эксплуатацию", — говорится в нем.
Срок исполнения поручения — до 1 июля 2023 года.
https://1prime.ru/News/20221231/839369611.html
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